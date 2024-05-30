أسباب استبعاد بلايلي ومحرز من منتخب الجزائر
كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، السبب وراء استبعاده الثنائي رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، ويوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، من القائمة التي أعلنها، اليوم الخميس.
وأعلن مدرب منتخب الجزائر قائمة الأخضر لمبارتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة مفاجآت.
ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره الغيني يوم 6 يونيو المقبل بملعب نيلسون مانديلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة.
وقال بيتكوفيتش في تصريحات إعلامية: "إذا لم يتم استدعاء اللاعب فهذا لا يعني أنه ليس جيدا ولكن اللاعب الآخر المستدعى أفضل، اخترت القائمة بدقة وكل اللاعبين المتواجدين في القائمة يستحقون التواجد مع المنتخب الأول".
وأضاف: "اخترت اللاعبيين الجاهزين وفضلت الاعتماد على عامل الانسجام والمجموعة وعدم المخاطرة".
وعن استبعاد محرز، أشار: "محرز طلب عدم المشاركة في المعسكر الذي أقيم في شهر مارس، ووضعت اسمه في القائمة الموسعة الخاصة بالمعسكر الحالي، ولكن لم أتلقَّ أي رد من محرز وهو ما يؤكد أنه ليس جاهزا للمشاركة في هذا المعسكر أيضا".
وتابع: "أبواب المنتخب مفتوحة دائمًا لمحرز ولكل اللاعبين، واستدعيت شعيب كداد لمعرفته الجيدة بالكرة الأفريقية، وشاهدته يقدم مباريات كبيرة في البطولة، وهو ما أتمنى أن أشاهده مع المنتخب".
وعن استبعاد بلايلي، قال المدرب البوسني: "بلايلي مهاري وموهوب لكن هناك لاعبين في مركزه بالقائمة يملكون نفس مزاياه، كما أنه عانى من بعض المشاكل الانضباطية الفترة الماضية، ولكن باب المنتخب سيبقى مفتوحا له".
ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تغلبه تباعا على الصومال وموزمبيق، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وخاض منتخب الجزائر نهائيات كأس العالم آخر مرة في نسخة عام 2014 التي أقيمت في البرازيل، وخرج من الدور الثاني بعد خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 1-2.