أسباب استبعاد بلايلي ومحرز من منتخب الجزائر

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، السبب وراء استبعاده الثنائي رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، ويوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، من القائمة التي أعلنها، اليوم الخميس.

وأعلن مدرب منتخب الجزائر قائمة الأخضر لمبارتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة مفاجآت.

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره الغيني يوم 6 يونيو المقبل بملعب نيلسون مانديلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة.