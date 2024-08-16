اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع أغلى لاعب سعودي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ولم يتعاقد الهلال في الانتقالات الحالية مع أي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه بعدما استحوذ الفريق على الألقاب المحلية في الموسم الماضي.

ورحل عن صفوف الهلال قائده سلمان الفرج إلى نادي نيوم الناشط في دوري يلو، بجانب البرازيلي ماتيوس بيريرا، كما تم الاستغناء عن صالح الشهري، ومعاذ فقيهي، إلى نادي الاتحاد، ومحمد جحفلي إلى الخلود، بجانب متعب المفرج إلى التعاون.

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وارتبط اسم اللاعب سعود عبد الحميد مدافع الهلال بالرحيل إلى نادي روما الإيطالي في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية.

ولكن قناة "ssc sports" كشفت عن أنباء سارة لمشجعي الهلال بالاقتراب من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن نادي الشباب وافق على رحيل لاعبه متعب الحربي إلى نادي الهلال، وستكون هذه الصفقة الأغلى للاعب سعودي عبر التاريخ.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي إن الصفقة ستشمل مبلغًا ماليًا كبيرًا، كما أنها ستشهد رحيل لاعبين من الهلال إلى الشباب أحدهما على سبيل الإعارة، وآخر بالبيع النهائي، وربما تشهد الصفقة رحيل لاعب ثالث من الهلال إلى الشباب.

ويبلغ متعب الحربي من العمر 24 عامًا ، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويرتبط بعقد مع نادي الشباب حتى صيف 2026، وخاض 4 مباريات دولية بقميص المنتخب السعودي.

وقال الإعلامي عبد الرحمن أباعود عبر القناة السعودية إن عرض الهلال لضم الحربي وصل إلى 80 مليون ريال سعودي بجانب بيع لاعب للشباب وإعارة آخر.