رسميًّا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سكرينيار

وفاز سكرينيار بالدوري الإيطالي مرة واحدة وبكأس إيطاليا مرتين وبكأس السوبر المحلية مرتين مع إنتر منذ انضمامه من سامبدوريا في 2017، كما لعب 60 مباراة دولية مع سلوفاكيا.

وخاض سكرينيار 246 مباراة مع إنتر ميلان سجل فيها 11 هدفًا وصنع 5، لكنه غاب كثيرًا الموسم الماضي بسبب الإصابات وغاب عن أكثر من 20 مباراة بجميع المسابقات، منها نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الخسارة من مانشستر سيتي.

وقال سكرينيار لموقع سان جيرمان على الإنترنت: "أنا سعيد جدًا بأن أشكل جزءًا من هذا الفريق الرائع، سان جيرمان من أفضل فرق العالم، ويضم لاعبين من الصفوة وجماهير مذهلة".

وأضاف "يوجد ضغط دائمًا حين تنضم إلى نادٍ مثل باريس سان جيرمان، وأشعر بذلك قليلًا".

وتابع "لكنني مستعد لذلك، أنا مدافع ونعرف كيف يكون الشعور ويجب أن نكون جاهزين".