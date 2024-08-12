تصرف الثنائي كيليان مبابي وأنطونيو روديغر، بشكل مثالي مع اللاعب الشاب خوان مارتينيز، مدافع ريال مدريد، والذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وتعرض خوان مارتينيز، المدافع الواعد الذي يشبهه الكثير من الملاحظين والفنيين على كونه "سيرجيو راموس" جديدا في الفريق الملكي إلى الإصابة بتمزق في الأربطة المتقاطعة للركبة ما سيجبره على الركون للراحة والخضوع لعملية جراحية.

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ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد كان حزينًا للغاية بعد معرفته بإصابة خوان مارتينيز.

وأوضحت: "عرض روديغر على مارتينيز الذهاب معه إلى منزله في تلك الليلة، نظرًا لأن الشاب الإسباني يعيش في فالديبيباس".

وأشارت الصحيفة إلى أن خوان مارتينيز أعرب عن تقديره لهذه اللفتة من روديغر، لكن عائلته كانوا في طريقهم ليكونوا معه، وأكد له أنه يفضل البقاء في سكنه.

كما تواصل مبابي شخصيًا مع خوان مارتينيز بعد إصابته، وسأله عما إذا كان يحتاج إلى أي شيء.

ووفقًا للصحيفة، فإن مبابي وعد خوان بأنهما سيلعبان معًا قريبًا.