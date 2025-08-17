الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع "زميل" ياسين بونو

يستهدف نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويرغب الاتحاد في ضم لاعب مغربي مميز يزامل ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسمياً لإدارة نادي مارسيليا من أجل التعاقد مع عز الدين أوناحي نجم خط وسط المنتخب المغربي والناشط في صفوف الفريق الفرنسي.

وأكد الصحفي الفرنسي جورج تساروشاس أن هناك منافسة بين نادي الاتحاد وأندية إسبانيول وجيرونا الإسبانيين بالإضافة إلى طرابزون سبور التركي وأحد أندية الدوري الهندي لضم اللاعب بعد نهاية إعارته إلى باناثينايكوس اليوناني، بنهاية الموسم الماضي.

وأبدى باناثينايكوس اهتمامه بالتعاقد مع أوناحي رسمياً في الموسم المقبل، وهو الفريق الوحيد الذي وافق على شروط إدارة مارسيليا وينتظر رد اللاعب.

ولعب أوناحي البالغ من العمر 25 عاما، بالموسم الماضي بالدوري اليوناني 37 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وانضم عز الدين أوناحي لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادما من أنغيه الفرنسي.