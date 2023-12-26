أبرز 10 مواهب شابة في 2023
رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، قائمتها المختارة لأبرز 10 مواهب شابة في عام 2023، موضحة أنه بالنسبة للعديد من اللاعبين كان عامًا لن ينسوه أبدًا لأنه سيبقى في أذهانهم إلى الأبد مثل العام الذي حدث فيه انفجارهم الكروي.
1- لامين يامال
نجم فريق برشلونة، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي كانت تبلغ قيمته التسويقية في يونيو الماضي 6 ملايين يورو وأصبحت حاليًا 60 مليون يورو قدم نفسه كأبرز المواهب الصاعدة في عام 2023 مع البلوغرانا.
2-زئير إيمري
لاعب باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 17 عامًا، وبعد تصعيده إلى الفريق في يونيو 2022 كانت تبلغ قيمته التسويقية 5 ملايين يورو، وأصبحت خلال عام تبلغ 60 مليون يورو، ينهي عام 2023 كلاعب أساسي في صفوف باريس سان جيرمان تحت إدارة لويس إنريكي، حيث تم تأسيسه كقطعة أساسية في وسط ميدان الفريق.
3-جيريمي دوكو
النجم البلجيكي، البالغ من العمر 21 عامًا، كان جناح فريق ستاد رين الفرنسي والذي انتقل في الانتقالات الماضية إلى مانشستر سيتي وارتفعت قيمته التسويقية من 28 مليون يورو إلى 65 مليون يورو.
وقال تقرير الصحيفة عن اللاعب، إنه "ليس من السهل أن تحصل على دقائق للعب في فريق مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، ولكنه يحقق ذلك في هذا الموسم. جناح سريع بمهارة فردية مميزة".
4- سافينيو
نجم جيرونا الإسباني الذي تألق بقوة هذا الموسم مع فريقه، صاحب الـ19 عامًا، معار إلى صفوف جيرونا حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من تروا الفرنسي.
ويُعد سافينيو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، على رأسها برشلونة ومانشستر سيتي، بعد تألقه رفقة ناديه منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.
5-ميكي فـان دي فان
نجم توتنهام الشاب، الذي قدم مستوى رائعا مع الفريق في خط الدفاع، ولكن الإصابة أبعدته عن "السبيرز".
وانضم اللاعب لتوتنهام هذا الموسم قادما من فولفسبورغ الألماني، ليوقع على عقد لمدة 6 سنوات حتى 2029.
6-ماتيس تيل
يُعَدّ ماتيس تيل أحد المواهب الشابة الصاعدة بقوة في أوروبا، بعدما لمع نجمه مع بايرن ميونخ الألماني، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية عام 2022، وحصد معه عدداً من الألقاب المحلية.
وشارك اللاعب هذا الموسم في 11 مباراة مع فريقه بالدوري الألماني وسجل 3 أهداف.
7-بريان زاراغوزا
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني مؤخرا نجاحه في ضم الإسباني بريان زاراغوزا جناح غرناطة الإسباني، البالغ من العمر 22 عاما، بعد تألقه الكبير والذي لفت إليه الأنظار.
في أكتوبر الماضي، كان بريان زاراغوزا حديث وسائل الإعلام الإسبانية حين هز شباك برشلونة مرتين في المباراة التي تعادل فيها البلوغرانا أمام غرناطة 2-2 ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.
وظهر اللاعب الشاب مرة واحدة مع منتخب إسبانيا خلال الفوز 2-صفر على اسكتلندا في 12 أكتوبر الماضي في تصفيات بطولة أوروبا 2024.
8-إيلي واهي
بعد تسجيله 19 هدفا بالدوري الفرنسي الموسم الماضي لصالح مونبلييه، انتقل واهي، البالغ 20 عاما، إلى لانس بصفقة بلغت 35 مليون يورو وهي قيمته السوقية أيضا.
وراهن الفريق الفرنسي بشدة عليه في الصيف ليحل محل لويس أوبيندا وقد كان الأمر ناجحًا بلا شك، وسجل مع فريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم هدفا في 12 مباراة.
9- إيفان فيرغسون
الأيرلندي فيرغسون، لاعب برايتون الإنجليزي، البالغ من العمر 19 عامًا، ارتفعت قيمته التسويقية من 30 مليون يورو إلى 65 مليون يورو في آخر 6 شهور فقط.
المهاجم الأيرلندي ينمو بشكل هائل تحت إشراف روبرتو دي زيربي في برايتون، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتعاقد معه أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
10-برادلي باركولا
مهاجم فرنسا تحت 21 عاماً برادلي باركولا انضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة 5 سنوات، وهو من أبناء أكاديمية ليون.
وصعد باركولا للفريق الأول في ليون في 2021، وشارك في 47 مباراة بكل المسابقات، بينها 23 في النصف الثاني من موسم 2022 - 2023 الناجح الذي سجل فيه 7 أهداف ولعب 10 تمريرات حاسمة.