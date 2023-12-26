أبرز 10 مواهب شابة في 2023

رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، قائمتها المختارة لأبرز 10 مواهب شابة في عام 2023، موضحة أنه بالنسبة للعديد من اللاعبين كان عامًا لن ينسوه أبدًا لأنه سيبقى في أذهانهم إلى الأبد مثل العام الذي حدث فيه انفجارهم الكروي.

1- لامين يامال

نجم فريق برشلونة، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي كانت تبلغ قيمته التسويقية في يونيو الماضي 6 ملايين يورو وأصبحت حاليًا 60 مليون يورو قدم نفسه كأبرز المواهب الصاعدة في عام 2023 مع البلوغرانا.