تعرف على تفاصيل "رويال رامبل".. أول عروض WWE في 2023

يوجد ثلاثة مصارعين قد يعودون إلى WWE في رويال رامبل وهم:

1-كريس ماسترز: قد يعود كريس ماسترز إلى رويالرامبل نهاية الشهر الحالي. زادت التكهنات بعودته عندما لمح على حسابه في تويتر بأنه يتطلع إلى العودة. وظهر ماسترز آخر مرة في WWE منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

عودة ماسترز قد تحدد بعض الإثارة مع سامي زين أو سيث رولينز أو حتى كيفن أوينز.

2-زاك رايدر: كان رايدر واحد من أكثر المصارعين شعبية بين المشجعين ويعتقد الكثيرون أن الشركة لم تمنحه حقه. حتى "جي جي" روبرتسون كان قد وصف زيدر بأنه أحد المصارعين المفضلين له بصرف النظر عن رومان رينز وراندي أورتان.

لم يظهر رايدر أثناء اللعب في WWE منذ أن تم إطلاق سراحه من قبل الشركة في عام 2020. وبقيادة تريبل إتش يمكن لرايدر التفكير في جولة جيدة في WWE ، حتى لو كانت لفترة قصيرة.

3-كودي رودس: عاد مصارع AEW السابق إلى WWE في أكبر عرض فيراسلمانيا 38، لكنه لم يعد فقط ، بل هزم سيثر ولينز في أول مباراة له بعد عودته وترك عالم WWE بأكمله في حالة ذهول.

لم تكن الفترة السابقة التي قضاها كودي مع الشركة بهذه الروعة وقد تم تقليص دوره. في مايو/آيار 2016 ظهر أيضًا في TNA Wrestling. في وقت لاحق انضم إلى AEW. ولكن طوال هذه السنوات كان كودي قد جدد شبابه وعندما عاد إلى راسلمانيا رأى المشجعون كودي رودس جديدًا.

المباريات المتوقعة:

برون بريككر ضد جرايسون والر في مباراة فردية لبطولة NXT

ويس لي ضد ديغاك في مباراة فردية لبطولة أمريكا الشمالية NXT

ومن من المقرر أن يقام عرضرويال رامبل المقبل يوم السبت 28 يناير/كانون الثاني الحالي في المودومي في سان أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.