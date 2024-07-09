تشد قمة نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 مساء اليوم بين منتخبي فرنسا وإسبانيا أنظار عشاق كرة القدم في العالم، وتستقطب الاهتمام باعتبار أنها تجمع في دور متقدم جدًّا منتخبين يملكان معًا 5 ألقاب قارية، منها ثلاثة لإسبانيا واثنان للفرنسيين.

وعلى ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، يسعى المنتخب الإسباني إلى الظهور في النهائي القاري للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب في 2012، أمام إيطاليا، ولكن قبل ذلك سيكون رفاق النجم نيكو ويليامز مطالبين بنسيان ماض ضعيف يلاحقهم كلما التقوا منتخب الديكة.

وقبل مباراة اليوم في نصف النهائي التقت فرنسا وإسبانيا في كثير من المناسبات في البطولات الكبرى (اليورو والمونديال وبدرجة أقل كأس القارات)، وكان التاريخ في أغلب الأحيان في صف الفرنسيين.

وفي 5 مواجهات جمعت إسبانيا وفرنسا بين أمم أوروبا وكأس العالم، فاز منتخب الديكة في 3 مواجهات من بينها نهائي، أي تتويج باللقب، فيما كانت الغلبة لإسبانيا في مباراة وحيدة، وانتهت مواجهة أخرى بالتعادل.

يورو 1984: إنجاز تاريخي لفرنسا وبلاتيني

في نهائي أمم أوروبا 1984 احتضنت فرنسا نسخة النهائيات، وتوجت بها على حساب إسبانيا في الدور النهائي بنتيجة (2 ـ0) وبهدف رائع من نجمها ميشيل بلاتيني بعد ركلة حرة مباشرة وخطأ فادح لا يزال التاريخ يحفظه حتى الآن من حارس إسبانيا لويس أركونادا.

يورو 1996: تعادل بطعم الفوز لفرنسا

التقى المنتخبان بعد 12 عامًا في النهائيات مجددًا، ولحساب الجولة الثانية، تعادلا (1 ـ1) وهو تعادل خدم مصلحة فرنسا التي فازت في المباراة الثالثة (3 ـ1) على بلغاريا لتتأهل لربع النهائي.

يورو 2000: الطريق إلى اللقب

واجهت إسبانيا فرنسا للمرة الثالثة قاريًّا، وفاز رفاق الرائع زين الدين زيدان في الدور ربع النهائي، وفي ملعب "بروج" فازت فرنسا بثنائية زيدان ودجوركاييف مقابل هدف ماندييتا (2 ـ 1) فيما كان هدف فرنسا الأول من مخالفة مباشرة لزيدان سكنت شباك الحارس الإسباني كانيزاريس.

مونديال 2006: زيدان مجددًا

من جديد التقى الفرنسيون والإسبان في ألمانيا، مونديال 2006 وتحديدًا ثمن النهائي.

وحققت فرنسا خلال تلك المواجهة فوزًا جديدًا رسَّخ سيطرتها التاريخية على إسبانيا، وذلك بنتيجة (3 ـ1) وبهدف جديد من زين الدين زيدان في مواجهة لعبت فيها إسبانيا بكل نجومها يتقدمهم راؤول وكاسياس وبويول وتشابي ألونسو.

يورو 2012: لاروخا أخيرًا

آخر مواجهة لحساب كأس أمم أوروبا جمعت فرنسا وإسبانيا كانت في يورو 2012، والتقى المنتخبان للمرة الرابعة قاريًّا والخامسة في المسابقات الكبرى، وكانت الغلبة الوحيدة آنذاك للإسبان.

المنتخبان التقيا في ربع النهائي، وكانت الفوارق شاسعة في تلك المرة، ليتأهل رفاق تشابي ألونسو منطقيًّا (2 ـ0) قبل أن يواصلوا طريقهم نحو اللقب بالفوز في الدور النهائي على إيطاليا (4 -0).