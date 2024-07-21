قال مصدر مقرب من عمرو السولية، نجم النادي الأهلي المصري، إن بعض الوسطاء قدموا عرضا له للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "السولية عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي، وكانت هناك جلسة جمعته بمسؤولي النادي لمناقشة ملف التجديد".

وأضاف: "إدارة بيراميدز عرضت على السولية الانضمام للفريق لمدة 3 سنوات مقابل 60 مليون جنيه مصري".

وتابع: "بينما عرض الأهلي التجديد لمدة موسم واحد مقابل 13 مليون جنيه مصري مرتبطين بنسبة مشاركة في المباريات".

وأتم: "الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في ملف السولية وحسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل إلى بيراميدز، خاصة وأنه لم يتلق أي عروض خارجية أخرى".

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ويغيب السولية عن الأهلي في الفترة الحالية؛ بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

ويحتاج السولية للعلاج فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع في الأهلي؛ ما يعني إمكانية غيابه عن مباريات الفريق لنهاية الموسم الجاري.

وينافس الأهلي بشكل قوي على حصد لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يصارع بيراميدز على اعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويستعد حاليا فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني 63 نقطة جمعها من 25 مباراة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة جمعها من 28 مباراة.