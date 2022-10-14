إيدي هاو: نيوكاسل سيصبح قوة عالمية مثل مانشستر يونايتد

أكد إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم أنه ليس هناك ما يمنع نيوكاسل من أن يصبح في يوم ما قوة عالمية في كرة القدم مثل مانشستر يونايتد.

ويحل نيوكاسل ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد ضمن صراعه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان نيوكاسل قد يصبح بحجم مانشستر يونايتد في يوم ما، قال إيدي هاو: لا أحب وضع سقف للاعبين كما أنني لا أحب وضع سقف للأندية.

وأضاف أن فريقا مثل بورنموث، كان ينتمي لمسابقات دوري الدرجات الدنيا، وواصل الصعود حتى أصبح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف هاو في حديثه عن نيوكاسل: هدف هذا النادي مع الطموح القائم خلف الكواليس، وهو هائل في الوقت الحالي، يدفعني لأن أقول دائما إننا علينا الآن محاولة تحقيق هذا الطموح الهائل. ولا يوجد سقف هنا.

وتابع في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية: عند النظر إلى الشغف في أنحاء المدينة، يكون الشيء الذي يذهلني دائما هو الشباب هنا في أعمار الـ 12 و13 و14 عاما، وحماسهم لنيوكاسل. هذا شيء ينتقل عبر الأجيال ولا يتوقف.