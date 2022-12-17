رسالة مبهمة من كريم بنزيما قبل مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم
نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي رسالة غامضة على صفحته عل موقع "إنستغرام" قبل نحو 24 ساعة من مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022.
ونشر بنزيما صورة له وكتب: "هذا لا يهمني"، في وقت يزداد فيه الجدل حول إمكانية سفره إلى قطر لحضور نهائي كأس العالم.
ووحده بنزيما يعرف لمن وجه الرسالة في وقت تحدثت خلاله تقارير إعلامية عن علاقة سيئة لنجم ريال مدريد مع المدرب ديدييه ديشان الذي رد ببرود على سؤال حول إمكانية عودة مهاجم ريال مدريد لقطر.
ورفض ديشان الإجابة عن سؤال حول إمكانية عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي في النهائي في ظل تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات ريال مدريد وفي لقاء ودي أمام ليغانيس.
وغادر كريم بنزيما نهائيات كأس العالم 2022 قبل البداية بسبب إصابة عضلية ولم يخرج من قائمة المنتخب الفرنسي الذي رفض تعويضه، وفي حال الفوز باللقب سيحصل على ميدالية ذهبية ويكتب اسمه ضمن الفائزين بلقب كأس العالم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عبر عن رغبته في سفر كريم بنزيما إلى قطر لحضور النهائي ووجه دعوة لعدة لاعبين سابقين بينهم زين الدين زيدان وميشيل بلاتيني لكن الثنائي رفض الدعوة والحضور.
وقد تكون رسالة "هذا لا يهمني" تشير إلى أن بنزيما بدوره يرفض حضور النهائي ودعم زملائه رغم أن ريال مدريد فتح أمامه الباب للسفر والعودة إلى قطر.