رسالة مبهمة من كريم بنزيما قبل مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم

ووحده بنزيما يعرف لمن وجه الرسالة في وقت تحدثت خلاله تقارير إعلامية عن علاقة سيئة لنجم ريال مدريد مع المدرب ديدييه ديشان الذي رد ببرود على سؤال حول إمكانية عودة مهاجم ريال مدريد لقطر.

ورفض ديشان الإجابة عن سؤال حول إمكانية عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي في النهائي في ظل تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات ريال مدريد وفي لقاء ودي أمام ليغانيس.