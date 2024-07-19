رغم كونها رياضة لا تحظى بشعبية كبيرة في الألعاب الأولمبية، التي تستأثر فيها الرياضات الفردية وسائر الألعاب الأخرى بالأضواء، فإن مسابقة كرة القدم ستشغل اهتمام الكثير من المتابعين خلال الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وتنطلق الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها الثالثة والثلاثين رسميا في 26 يوليو الجاري لتتواصل حتى 11 أغسطس المقبل، فيما سيكون موعد ضربة بداية مسابقة كرة القدم في الألعاب قبل ذلك بيومين أي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لتختتم يوم 10 أغسطس 2024.

ويشارك في دورة كرة القدم 16 منتخبا من بينها 3 منتخبات عربية وهي مصر والمغرب والعراق، فيما سيكون المنتخب المغربي بقيادة نجمه أشرف حكيمي طرفا في المباراة الافتتاحية التي تجمعه يوم 24 يوليو بالمنتخب الأرجنتيني.

ألفاريز: تحدّ جديد بعد المونديال وكوبا أمريكا

وينتظر أن يتعاظم الاهتمام بدورة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2024، بوجود الكثير من النجوم الذين يمثلون ركائز أساسية في المنتخب الأول لبلدانهم على غرار الأرجنتيني يوليان ألفاريز نجم كوبا أمريكا 2024، ومونديال قطر 2022، والذي تمت إضافته من قبل منتخب الأرجنتيني الأولمبي، خافيير ماسكيرانو إلى قائمة "التانغو" الأولمبية مع كل من أوتاميندي مدافع بنفيكا وخيرونيمو رولي حارس أياكس الهولندي.

ويعد يوليان ألفاريز (24 عاما) أغلى اللاعبين المشاركين في منافسات كرة القدم في "باريس 2024"، حيث تبلغ القيمة التسويقية لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي 90 مليون يورو.

ويتقدم ألفاريز على النجم المغربي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف الحكيمي، الذي انضم لقائمة أسود الأطلس المشاركة في الأولمبياد صحبة لاعبين آخرين وهما الحارس منير المحمدي ومهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي وجميعهم فوق سن الثلاثة والعشرين.

وسيكون عديد النجوم المنتمين لمنتخبات بلدانهم الأوائل في صدارة المشهد الأولمبي في ملاعب فرنسا، إذ فضلا عن أوتاميندي وألفاريز وأشرف حكيمي وسفيان رحيمي، سيكون نجما المنتخب المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال وأحمد زيزو نجم نادي الزمالك من اللاعبين الذين سيحظون بمتابعة الجماهير في ألعاب باريس.

ويوجد 48 لاعبا تجاوزوا السن الخاصة بلاعبي المنتخبات الأولمبية (23 عاما) موزعين على 16 منتخبا.

ويعد قائد منتخب الأرجنتين الاولمبي، نيكولاس أوتاميندي أكبر اللاعبين سنا من بين المشاركين في الأولمبياد حيث يبلغ من العمر 36 سنة، فيما يبلغ الحارس المغربي منير المحمدي من العمر 35 عاما، والنجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ليون (33 عاما) والذي سيكون أحد لاعبي كتيبة زميله السابق في منتخب فرنسا تيري هنري.

وتضم قائمة منتخب غينيا، نجم ليفربول السابق نابي كيتا الذي سيقود منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية.

كما تشهد قائمة المنتخب الأولمبي العراقي تعزيزا هاما بوجود هداف المنتخب الأول وأفضل هداف في كأس أمم آسيا 2024، أيمن حسين (28) ليقود أسود الرافدين في باريس.

يشار إلى أن المنتخب البرازيلي، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد "طوكيو 2020"، سيغيب عن الألعاب الأولمبية بعد فشله في حجز بطاقة التأهل في تصفيات أمريكا الجنوبية.