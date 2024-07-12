شهدت أروقة نادي الزمالك المصري، أزمة بين البرتغالي جوزيه غوميز، وإدارة النادي برئاسة حسين لبيب؛ بسبب الصفقة المزمع التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك دخل في مفاوضات مع "حميدو عبدول" الظهير الأيسر لنادي ميدياما الغاني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، أن غوميز أبدى غضبه بسبب دخول إدارة النادي في مفاوضات مع اللاعب الغاني دون الرجوع إليه.

وأوضح: "غوميز طلب بالفعل التعاقد مع ظهير أيسر، ولكن بشرط عرض عدد من اللاعبين عليه، على أن يختار بنفسه اللاعب المطلوب".

وأضاف: "المدرب البرتغالي علم بوجود مفاوضات مع حميدو عبدول، دون الحصول على موافقته، ما تسبب في غضبه وانفعاله بشدة".

ونقل غوميز غضبه إلى الإدارة، وقال لهم في رسالته: "حتى لو كان لاعبًا جيدًا، يجب أن أختاره أنا بنفسي؛ لأنني من سيُحاسب في نهاية الموسم.. لذا يجب أن أختار الصفقات بنفسي".

واختتم المصدر تصريحاته، بأن حسين لبيب رئيس النادي تدخل بنفسه، وحاول تهدئة المدرب البرتغالي، ووعده بعدم إبرام أي صفقات، دون الرجوع إليه.

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ويقترب نادي الزمالك من إنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي؛ بسبب مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب ومساعدي فيريرا، كي يبدأ إبرام الصفقات الجديدة، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

يبلغ اللاعب الغاني حميدو عبدول –سبب أزمة غوميز وإدارة الزمالك- 25 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وقلب الدفاع.

وشارك حميدو عبدول مع ميدياما الغاني في 19 مباراة هذا الموسم، تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وساهم في صناعة 4 أهداف.

كما خاض عبدول 63 مباراة في الدوري الغاني طوال مسيرته مع فريقي ميدياما وأكرا ليون، سجل خلالها 4 أهداف، وساهم في صناعة 7 أهداف.