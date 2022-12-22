تقرير طبي: بيليه يعاني من قصور في الكلى والقلب بسبب ورم في القولون
أفاد تقرير طبي صدر، الأربعاء، أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يتطور وهو ما يحتاج إلى رعاية تتعلق بقصور في الكلى والقلب.
ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عامًا للتعافي من ورم في القولون، منذ سبتمبر/أيلول 2021، ودخل المستشفى، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإعادة تقييم علاجه، وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضًا.
وقالت مستشفى ساو باولو مقر علاج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في بيان رسمي إن هناك "تطورًا" في اصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وقالت ابنته عبر "إنستغرام" إنه سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.
وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل، وفريقي سانتوس، ونيويورك كوزموس، واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل 3 مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع "نيمار" قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفًا في 92 مباراة.