تقرير طبي: بيليه يعاني من قصور في الكلى والقلب بسبب ورم في القولون

أفاد تقرير طبي صدر، الأربعاء، أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يتطور وهو ما يحتاج إلى رعاية تتعلق بقصور في الكلى والقلب.

ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عامًا للتعافي من ورم في القولون، منذ سبتمبر/أيلول 2021، ودخل المستشفى، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإعادة تقييم علاجه، وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضًا.