فجّر الصحفي البريطاني الموثوق مايكل بلانت مفاجأة كبيرة بشأن المفاوضات المحتملة بين مانشستر سيتي ومهاجم منتخب إسبانيا ونادي لايبزيغ الألماني داني أولمو.

وتداولت عدة تقارير إخبارية أن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي قدم عرضا رسميا لضم داني أولمو من نادي لايبزيغ بعد تألقه بشكل لافت ومساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا 2024 مساء الأحد الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مانشستر سيتي يسعى جاهدا للحصول على توقيع أولمو، الذي سجل 3 أهداف، وصنع هدفين في مشوار إسبانيا في يورو 2024.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 26 عاما مع لايبزيغ الألماني في الـ30 من يونيو 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 54 مليون يورو فيما يتضمن عقده مع الفريق الألماني شرطا جزائيا قيمته 60 مليون يورو.

لكن الصحفي مايكل بلانت نفى أن تكون هناك اتصالات رسمية بين مسؤولي المان سيتي ولاعب منتخب إسبانيا.

وقال بلانت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"مانشستر سيتي يبدو هادئا جدا وغير متسرع لاتخاذ أي خطوة تجاه داني أولمو، رغم التقارير العديدة خلال نهاية الأسبوع التي وضعت بطل أوروبا على مشارف الفريق"

وأضاف أن مانشستر سيتي لم يبدأ فعليا التفاوض بشأن الوافدين فيما تم التأكد رسميا مغادرة خمسة لاعبين وهم: دويل وهاروود بيليس وفيوريني وغوميز وديلاب.

وشارك الدولي الإسباني خلال الموسم الحالي في 25 مباراة مع ناديه لايبزيغ في الدوري الألماني، وسجل 8 أهداف كما صنع 5 أخرى.