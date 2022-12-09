وليد الركراكي: أتمنى غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة المغرب والبرتغال

قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، إنه يتمنى ألا يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة المغرب وأسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم غدا السبت.

وأكد الركراكي على صعوبة المباراة قائلا: "المنافس يضم مجموعة من أفضل اللاعبين حول العالم وله كل الاحترام والتقدير، لكن المغرب لديه الطموح لكتابة التاريخ".