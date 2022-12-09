وليد الركراكي: أتمنى غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة المغرب والبرتغال
قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، إنه يتمنى ألا يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة المغرب وأسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم غدا السبت.
وأكد الركراكي على صعوبة المباراة قائلا: "المنافس يضم مجموعة من أفضل اللاعبين حول العالم وله كل الاحترام والتقدير، لكن المغرب لديه الطموح لكتابة التاريخ".
وأضاف: "الجميع ينظر لنقاط القوة والضعف للمنافس، وسأضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، ونسعى للتحسن في مواجهة منافس مرشح للفوز ليس فقط بالمباراة ولكن باللقب.. هدفنا تحقيق المفاجأة أمام البرتغال".
وتابع الركراكي: "نلعب للمغرب ونشعر بالدعم من كافة الجماهير العربية والأفريقية وهدفنا صناعة التاريخ، وفرحة الجماهير أغلى هدف بالنسبة لنا ونسعى للمزيد وتحقيق إنجاز أكبر".
وبشأن جاهزية نايف أكرد مدافع المغرب قال الركراكي إنه سيتم التأكد من جاهزيته وإمكانية لحاقه بالمباراة، وأشار إلى أن اللاعبين يعانون من الإجهاد لتوالي المباريات ما أدى إلى إصابات طفيفة ولكن المنتخب يضم 26 لاعبا جاهزا لخوض مواجهة البرتغال.
وأكد الركراكي: "سنلعب للاستحواذ والتحكم في الكرة لإيقاف خطورة البرتغال، التحدي سيكون صعبا فلديهم لاعبون كبار، وكمدرب للمغرب أتمنى ألا يشارك كريستيانو رونالدو أساسيا فهو أحد أفضل من لمس كرة القدم".
وقال مدرب الوداد السابق: "نريد أن ندخل التاريخ لكن ما يثير مخاوفي أننا نلعب ضد منتخبات قوية في وقت قصير مثل كرواتيا وبلجيكا وكندا وإسبانيا ثم سنلعب أمام البرتغال، ولكن ليس لدينا ما نخسره".
وأكد: "نحن رقم صعب على المنافسين والحصان الأسود، نعلم نقاط القوة والضعف في صفوفنا، وهدفنا التركيز على التفاصيل واللعب بوتيرة قوية وحسم الأمور سريعا، وعدم التسجيل قد يزيد صعوبة المباراة".
وأردف: "هل سيأتي اليوم الذي يدرب برشلونة أو مانشستر سيتي مدرب عربي لا أعلم ربما يرجع هذا الأمر إلى أفكارهم، ولكن ما أعلمه أن كرة القدم ليست لها علاقة بالجنسية".