الإريتري بينيام جيرماي يفوز بالمرحلة الثالثة لسباق فرنسا للدراجات

أصبح الإريتري بينيام جيرماي أول متسابق أفريقي يفوز بمرحلة في سباق فرنسا للدراجات بعدما تفوق في سباق سريع بنهاية المرحلة الثالثة اليوم الاثنين.

وشن جيرماي، الذي أصبح بالفعل أول أفريقي يفوز بمرحلة في سباق كبير في إيطاليا 2022، هجومه في توقيت مثالي ليتغلب على الكولومبي فرناندو جافيريا والبلجيكي أرنو دي لي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.