روي كين يشن هجومًا على محمد صلاح

هجوم كين

وانتقد كين غضب محمد صلاح خلال تحليله للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس"، وقال اللاعب السابق: "أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضبا وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "تراه خارجا من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس".

وختم كين، الذي لعب لمانشستر يونايتد بين 1993 و2006: "يمكنك أن تكون مستاء، جيد، لكن لا تتمادى. لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات".

وجاء هدف ليفربول بتوقيع الكولومبي لويس دياز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وتعادل الفرنسي أكسيل ديساسي لتشيلسي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينجامين تشايلويل.

وانتهت آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل، حيث فاز ليفربول مرتين منها بضربات الترجيح.