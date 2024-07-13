العداءة الهولندية سيفان حسن تتأهل لأربعة سباقات في أولمبياد باريس

أظهرت قوائم نشرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عن تأهل العداءة الهولندية سيفان حسن للمنافسة في أربعة سباقات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام وهي الماراثون، و1500، وخمسة آلاف، وعشرة آلاف متر.

ويمكن للرياضية المتوجة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين الانسحاب من أي سباق قبل انطلاق الأولمبياد في 26 يوليو.

لكن جدول منافساتها الطموح لفت انتباه عشاق المضمار بعد ثلاث سنوات من خوضها سباقات 1500، وخمسة آلاف، وعشرة ألاف متر، في أولمبياد طوكيو، وفوزها بسباقي المسافتين الأطول، وحصولها على الميدالية البرونزية في 1500 متر.

وأثبتت سيفان حسن أنها عنصر فعال في الماراثون؛ إذ فازت في لندن، وسجلت ثاني أسرع زمن على الإطلاق في شيكاغو في 2023.

وحققت نتيجة مخيبة للآمال بحصولها على المركز الخامس في سباق 1500 متر الأسبوع الماضي في ألعاب إف.بي.كي في هولندا، لكنها قالت إن النتيجة لم تثبط عزيمتها.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه الرياضة تواصل إعطاء الدروس. لم أتمكن من إظهار أفضل ما لدي بالأمس، لكن هذا يزيدني إصرارا".

وبحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيدافع 36 بطلا عن ألقابهم في 48 منافسة في ألعاب باريس من بينهم حاملو الأرقام القياسية العالمية الكينية فيث كيبيغون، والأمريكية سيدني ماكلولين-ليفرون، والنرويجي كارستن فارهولم، والسويدي موندو دوبلانتيس.