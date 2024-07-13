logo
رياضة

العداءة الهولندية سيفان حسن تتأهل لأربعة سباقات في أولمبياد باريس

العداءة الهولندية سيفان حسن تتأهل لأربعة سباقات في أولمبياد باريس
سيفان حسنالمصدر: غيتي إيمجز
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 7:09 ص

أظهرت قوائم نشرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عن تأهل العداءة الهولندية سيفان حسن للمنافسة في أربعة سباقات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام وهي الماراثون، و1500، وخمسة آلاف، وعشرة آلاف متر.

ويمكن للرياضية المتوجة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين الانسحاب من أي سباق قبل انطلاق الأولمبياد في 26 يوليو.

لكن جدول منافساتها الطموح لفت انتباه عشاق المضمار بعد ثلاث سنوات من خوضها سباقات 1500، وخمسة آلاف، وعشرة ألاف متر، في أولمبياد طوكيو، وفوزها بسباقي المسافتين الأطول، وحصولها على الميدالية البرونزية في 1500 متر.

 

 

وأثبتت سيفان حسن أنها عنصر فعال في الماراثون؛ إذ فازت في لندن، وسجلت ثاني أسرع زمن على الإطلاق في شيكاغو في 2023.

وحققت نتيجة مخيبة للآمال بحصولها على المركز الخامس في سباق 1500 متر الأسبوع الماضي في ألعاب إف.بي.كي في هولندا، لكنها قالت إن النتيجة لم تثبط عزيمتها.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه الرياضة تواصل إعطاء الدروس. لم أتمكن من إظهار أفضل ما لدي بالأمس، لكن هذا يزيدني إصرارا".

 

5d08f044-cfeb-48c2-bc77-8ee1246a65a8

 

 

وبحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيدافع 36 بطلا عن ألقابهم في 48 منافسة في ألعاب باريس من بينهم حاملو الأرقام القياسية العالمية الكينية فيث كيبيغون، والأمريكية سيدني ماكلولين-ليفرون، والنرويجي كارستن فارهولم، والسويدي موندو دوبلانتيس.

الأولمبياد

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC