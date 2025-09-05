بهدفه في مرمى إثيوبيا.. محمد صلاح يحقق رقما غير مسبوق مع منتخب مصر

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
واصل محمد صلاح، نجم وقائد المنتخب المصري، تألقه في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم نسخة 2026، بعدما سجل هدفًا ضد نظيره منتخب إثيوبيا.
وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب إثيوبيا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق عمر مرموش من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
ووصل صلاح إلى الهدف رقم 18 مع منتخب مصر على مستوى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، ليتساوى مع كل من؛ الإيفواري ديديه دروغبا والجزائري إسلام سليماني والبوركينابي موموني داغانو والكاميروني صامويل إيتو.
ويحتاج نجم ليفربول إلى هدف واحد فقط، لينفرد بصدارة هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ.
ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره ومنافسه بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.