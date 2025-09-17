سرقة وفضيحة.. غضب عارم من سمير نصري بسبب ضربة جزاء ريال مدريد أمام مارسيليا

كتب – نور الدين ميفراني

عبر الدولي الفرنسي السابق سمير نصري عن غضبه من ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها ريال مدريد ومنحته الفوز على أولمبيك مارسيليا "2-1"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقاد كيليان مبابي فريق ريال مدريد لتحقيق فوز مثير على حساب أولمبيك مارسيليا، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفي ريال مدريد في المباراة من ركلتي جزاء بالدقيقتين الـ28 والـ81، بينما سجل هدف مارسيليا الوحيد تيموثي وياه في الدقيقة الـ 22.

وبهذا الانتصار يتواجد ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما مارسيليا في المركز الـ33 من دون نقاط.

وخلال تحليل المباراة عبر قناة Canal+ الفرنسية، قال نصري لاعب مارسيليا السابق: "ما حدث أمس كان سرقة، هذه فضيحة، أريد أن أفهم كيف ولماذا قرر الحكم احتساب ركلة جزاء؟، بالنسبة لي هي ركلة جزاء لا وجود لها، وأيًّا كان الطرف المستفيد فهي تعتبر فضيحة".

وكان الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، والمغربي المهدي بنعطية، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، عبرا بدورهما عن الرأي واعتبرا ذاته؛ منح ضربة الجزاء عار وفضيحة.

ورد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بدوره على تصريحات سمير نصري، قائلًا: "حسنًا، هذا رأيه. ليس لدي رأي شخصي في هذا الشأن، ورغم ذلك يمكن لكل شخص أن يرى ما يشاء".

ولعب سمير نصري، البالغ 38 عامًا، لفريق أولمبيك مارسيليا ما بين 2004 و2008 وهو ابن النادي الفرنسي واعتزل كرة القدم في 2020.