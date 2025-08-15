نجم إنتر ميلان يحدد مصير بروزوفيتش مع النصر السعودي

زاد الحديث خلال الساعات القليلة الماضية عن مستقبل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر السعودي، وسط أنباء عن احتمالية رحيله عن دوري روشن هذا الصيف.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "fotomac" التركية فإن فنربخشة، الذي يواصل بحثه عن لاعب وسط جديد، قد وضع نجم النصر مارسيلو بروزوفيتش على رأس قائمة أهدافه، لبحث إمكانية التفاوض معه هذا الصيف.

ولكن تقرير الصحيفة أشار إلى أن ضم بروزوفيتش بالوقت الحالي يعتمد على انتقال هاكان تشالهان أوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، إلى النصر، إذ أبدى المسؤولون بفريق كريستيانو رونالدو اهتمامهم بكسب خدماته بالموسم المقبل.

وأكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة قد أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات بشأن لاعب الوسط الكرواتي، وبالفعل أجرت إدارة فنربخشة اتصالات أولية مع الفريق السعودي.

ويرغب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يتبقى عام واحد في عقده مع النصر، أيضاً في مغادرة الفريق، وخوض تجربة كروية جديدة.

على الجانب الآخر، فإن إدارة النصر ستوافق على مغادرة بروزوفيتش، الذي انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان، فور إتمام صفقة انتقال هاكان.

ويستعد عشاق كرة القدم لعودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025–2026، إذ تنطلق بنهاية الشهر الجاري يوم 28 أغسطس، وذلك بحسب ما أعلنت عنه رابطة الدوري السعودي للمحترفين.