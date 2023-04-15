ترتيب الدوري السعودي.. الباطن يحقق الفوز الأول على الهلال في تاريخ البطولة (فيديو)
واصل الهلال نتائجه السيئة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد خسارة جديدة من الباطن متذيل الترتيب 1-صفر، اليوم الجمعة، مما يثير قلق جماهيره قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا.
وأخفق الهلال في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري، وسيواجه النصر في قمة يوم الثلاثاء المقبل قد تكون محورية في الصراع على اللقب.
وبعد الهزيمة من الشباب 3-صفر والتعادل 2-2 مع الطائي، خسر أبطال آسيا بهدف رينزو لوبيز المهاجم القادم من أوروغواي في بداية الشوط الثاني، حين حول تمريرة عرضية إلى الشباك بتسديدة منخفضة متقنة.
ويبقى الهلال في المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي تتبقى له مباراة ليقترب فريق المدرب رامون دياز من إهدار اللقب بعد هيمنة في المواسم الثلاثة الماضية.
وسيستضيف الهلال منافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر.
ويظل الباطن في المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 24 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: