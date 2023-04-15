ترتيب الدوري السعودي.. الباطن‬ يحقق الفوز الأول على ‫الهلال‬ في تاريخ البطولة (فيديو)

وأخفق الهلال في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري، وسيواجه النصر في قمة يوم الثلاثاء المقبل قد تكون محورية في الصراع على اللقب.

وبعد الهزيمة من الشباب 3-صفر والتعادل 2-2 مع الطائي، خسر أبطال آسيا بهدف رينزو لوبيز المهاجم القادم من أوروغواي في بداية الشوط الثاني، حين حول تمريرة عرضية إلى الشباك بتسديدة منخفضة متقنة.