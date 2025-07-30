أول تعليق من حمد المالك بعد رحيل فهد بن نافل عن الهلال

أدلى حمد موسى المالك، عضو مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، بتعليق مؤثر بعد إعلان فهد بن نافل، رحيله رسميا عن رئاسة مجلس إدارة "الزعيم" ليُسدل الستار على حقبة ذهبية امتدت ستة أعوام حقق خلالها النادي العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء إعلان بن نافل عبر بيان رسمي نشره على حسابه عبر منصة "إكس"، أكد فيه دعمه الكامل للمرشح القادم لرئاسة النادي، مشدداً على أن الهلال "مسيرة عمر"، وأنه آن الأوان لتسليم راية القيادة لمن يواصل المسيرة بذات العزيمة والطموح.

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ووجّه حمد المالك رسالة تقدير إلى بن نافل عقب إعلان القرار، عبر تغريدة قال فيها: "بيض الله وجهك على كل ما قدمت، حفرت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ النادي".

وأضاف: "قفزات هائلة تحققت على كل الأصعدة بفضل الله ثم بفضل عملكم، النادي وكل من فيه سيفتقدونك، لكن كلنا ثقة بأنك سوف تكون قريباً دائماً وأبداً"، في إشارة إلى العلاقة القوية التي تجمع بين الطرفين والرغبة في الحفاظ على مكتسبات الحقبة الماضية.

ووفقا للتقارير يعد حمد المالك المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة نادي الهلال خلال الدورة الإدارية الجديدة.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن اسم المالك يحظى بدعم واسع من قبل أعضاء الشرف الداعمين للهلال، الذين يرون فيه خيارا مثاليا لقيادة المرحلة المقبلة نظرا لما يتمتع به من خلفية إدارية راسخة وخبرة استثمارية كبيرة.

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وتشارك المالك الحقبة الناجحة لرئاسة بن نافل للهلال، التي امتدت لـ6 أعوام، وتعد واحدة من أنجح الفترات الإدارية في تاريخ النادي، خصوصاً على صعيد فريق كرة القدم، الذي حصد خلال تلك الفترة 14 بطولة محلية وقارية، من بينها دوري أبطال آسيا مرتين (2019 و2021)، والدوري السعودي للمحترفين 4 مرات (2019 - 2020، 2020 - 2021، 2021 - 2022، 2023 - 2024)، إلى جانب كأس الملك 3 مرات (2020 و2023 و2024)، وكأس السوبر السعودي 3 مرات (2021 و2022 و2024)، وكأس سوبر لوسيل وكأس موسم الرياض، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية 2022 في إنجاز غير مسبوق للأندية السعودية.