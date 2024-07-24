كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري يحاول تسويق الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول، في الدوري القطري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في يونيو 2025 بعد انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2021، قادما من برايتون الإنجليزي بعقد مدته 4 مواسم.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية في تقرير لها، فإن "الأهلي يسعى لتسويق بيرسي تاو من أجل رحيل اللاعب والحصول على مقابل مالي من وراء بيعه، خاصةً أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، يرحب برحيله".

وعاد النجم الجنوب أفريقي للمشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية، لكن من على مقاعد البدلاء، في ظل تألق وسام أبو علي في مركز المهاجم.

وذكرت تقارير أخيرة أن اللاعب تلقى عرضا من نادي الخلود السعودي، لكن المفاوضات توقفت بسبب ضعف المقابل المالي المعروض من الأخير.

ويلعب الأهلي، مع نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة القادمة، ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على بيراميدز بهدف دون رد.

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ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 66 محتلًا المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر بيراميدز؛ إذ خاض 26 مباراة حتى الآن، بينما بيراميدز لعب 29 لقاء.

وتعد مباراة الأهلي والمصري، مؤجلة منذ مواجهات الأسبوع الـ 18 لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.