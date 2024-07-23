ستتضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تفتتح يوم الجمعة المقبل رياضة جديدة هي البريك دانس أو "الرقص البهلواني".

البريك دانس لعبة جديدة تظهر في الأولمبياد لأول مرة، هو شكل تنافسي من البريك دانس يمزج بين البراعة الفنية والرقص مع الحركات البهلوانية.

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ما هو "البريك دانس"؟

أُعْلِن عن هذا الأسلوب من الرقص، الذي نشأ في حي برونكس بنيويورك في سبعينيات القرن الماضي، كجزء من برنامج باريس 2024 في أواخر العام 2020.

وتعد أحد المبادئ الأربعة الأصلية لموسيقى الهيب هوب، إلى جانب تنسيق الأغاني والجرافيتي وموسيقى الراب، وتتكون من طواقم تهدف للتفوق على بعضها في حركات الرقص البهلوانية، على خلفية إيقاعات الـ”دي جي”.

ومع ارتفاع شعبيتها، أصبحت رياضة البريك ممثلة بسلسلة من الأحداث والمسابقات الدولية، وبلغت ذروتها بإدراجها في برنامج الألعاب الأولمبية للشباب للعام 2018 التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وحظيت بإشادة واسعة النطاق.

كيف يتم لعب "البريك دانس"

رياضة البريك تُقَسَّم على نحو أساسي إلى ثلاثة عناصر أساسية: أولًا "توب روك" وتشتمل على الحركات التي تُجْرَى بينما لا يزال المنافس واقفًا على قدميه.

أما العنصر الثاني هو "داون روك"، وتتضمن الحركات والدورات التي تُجْرَى في أثناء الركض.

وأخيرًا العنصر الثالث "الفريز"، والذي يتضمن قيام المتنافس بتثبيت نفسه إلى توقف مؤقت، وعادة ما يكون متوازنًا في وضع محفوف بالمخاطر أو غير طبيعي، مثل الوقوف على الرأس.

ما هي قواعد اللعبة في الأولمبياد؟

تتألف منافسات الرجال والسيدات في باريس من 16 لاعبًا من الرياضيين والرياضيات، مقسمين إلى 4 مجموعات بواقع 4 أشخاص في كل مجموعة.

تبدأ المنافسات من دور الثمانية (مرحلة المجموعات)، إذ يتأهل الفائزان بكل مجموعة للأدوار الإقصائية.

ويؤدي كل متسابق أداءً منفردًا على أنغام موسيقى من اختيار منسق الأغاني، وتقام المنافسات في جولات، تتكون كل جولة من 6 مقاطع متناوبة، مدة كل منها دقيقة واحدة.

في جولات التصفيات المؤهلة والنهائيات الصغيرة والنهائيات (المعارك) يكون التحكيم “مفتوحًا على أساس النقاط”.

ويتم تقييم كل جولة من قبل لجنة من الحكام بناءً على التقنية والمفردات والتنفيذ والموسيقى والأصالة، واللاعب أو المجموعة التي تحسم أكبر عدد من جولات المعارك لمصلحتها هي الفائزة بمنافسات البريك دانس.

أبرز المنافسين في الأولمبياد

وسيكون فيكتور مونتالفو والكندي فيل ويزارد (فيليب كيم) المرشحين للفوز في فئة بي. بوي.

وفي فئة بي. جيرل، ستكون بطلة العالم 2023 نيكا (دومينيكا بانيفيتش) من ليتوانيا (17 عامًا) واليابانية آمي (آمي يواسا) الأقرب للفوز.