مركز في الحفلات.. أسطورة الأهلي يهاجم إمام عاشور

اعترف مصطفى يونس، نجم الأهلي المصري الأسبق ، بتراجع مستوى إمام عاشور نجم خط وسط الفريق الأحمر مؤخراً.

ويعد مصطفى يونس أحد أساطير جيل السبعينيات الشهير في القلعة الحمراء الذي ساهم في تتويج القلعة الحمراء بالعديد من الألقاب المحلية بقيادة محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي.

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وقال يونس عبر قناة MBC MASR إن إمام عاشور من اللاعبين الذين يصنعون الفارق مثل محمود الخطيب في جيل السبعينيات من القرن الماضي.

وأوضح أن إمام عاشور تفرغ في الفترة الماضية لحضور الحفلات وافتتاح بعض المطاعم والمشروعات الخاصة، مؤكداً أن هذا الأمر أبعد لاعب الأهلي عن مستواه.

وأشار إلى أن هناك نموذجاً يجب أن يحتذي به لاعبو الكرة المصرية وهو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي لا نسمع عنه أي أمور سلبية.

وأضاف " أتمنى أن يكون إمام عاشور قد استوعب الدرس واستفاد مما حدث معه بسبب تراجع مستواه مؤخراً وانتقادات الجماهير له بعد أن ظهر بعيداً عن أدائه المعهود".

وتحدث يونس عن محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي مؤكداً أنه لاعب كبير ويملك قدرات مميزة، ولكنه يعترض على سلوكيات اللاعب؛ لأن الأهلي لا يقبل أي خروج عن النص.

وأشار إلى أن اللاعب الوحيد الذي يتمنى ضمه من الزمالك هو أحمد سيد "زيزو"؛ لأنه أفضل لاعب في الدوري المصري خلال السنوات القليلة الماضية.