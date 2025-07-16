الترجي التونسي يحدد سعر يوسف بلايلي

حددت إدارة الترجي التونسي سعر بيع عقد النجم الجزائري يوسف بلايلي، بعد تغيبه المفاجئ عن تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في خطوة تُعتبر ردًّا واضحًا على "تمرد" اللاعب.

وكان بلايلي، البالغ 33 عامًا، أحد أبرز نجوم الترجي خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدف الفوز في مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، محققًا أول 3 نقاط للفريق التونسي في البطولة.

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وغاب بلايلي عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي؛ بسبب تراكم البطاقات.

لكن منذ تلك المباراة، التي أقيمت يوم 20 يونيو، اختفى بلايلي بشكل لافت، مما أثار تكهنات حول رغبته في الرحيل قبل نهاية عقده المقرر في 2026.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب متواجد في الجزائر لقضاء عطلته قبل أخذ قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل صوب الفرق التي تسعى للظفر بخدماته.

ونقلت تقارير أخيرة تصريحات على لسان عبد الحفيظ، والد اللاعب والذي يعمل وكيلا له أيضا، بأن بلايلي لن يمدد عقده مع الترجي، كما أنه فتح باب العودة إلى مولودية الجزائر في الفترة المقبلة.

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تحديد سعر للاعب الأعلى أجرًا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الهداف"، قررت إدارة الترجي تحديد سعر انتقال بلايلي عند مليون يورو، في خطوة تُفسر على أنها رسالة تأديب للاعب بعد تمرده ومقاطعته التدريبات.

يُذكر أن بلايلي، الذي انضم للترجي قادمًا من مولودية الجزائر في يوليو 2024، يحصل على أعلى راتب في الدوري التونسي بقيمة 80 ألف دولار شهريًّا.

وكان بلايلي من أبرز المساهمين في تتويج الترجي التونسي بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.