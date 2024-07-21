كشفت تقارير إعلامية عن تلقي محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، عرضًا خياليًا من الشباب السعودي لضمه في الميركاتو الحالي.

وينتهي عقد عبد المنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، أي يحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادٍ بالمجان.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي تلقى عرضًا خياليًا من الشباب السعودي لضم محمد عبد المنعم، ولكن الأهلي رفض مناقشة العرض لأن المقابل المالي للنادي غير مناسب".

وأضاف: "اللاعب أيضًا يرغب الاحتراف في أوروبا أولًا، وبالتالي إذا لم يصل له عرض خارجي فهو لا يمانع خوض التجربة في الدوري السعودي".

ويعد محمد عبد المنعم أحد أعمدة الأهلي الرئيسة التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

وذكرت تقارير سابقة أن إدارة النادي الأهلي المصري حددت 7 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل عبد المنعم بشكل نهائي.

وارتبط اسم عبد المنعم، خلال الميركاتو الحالي، بالرحيل إلى نادي موناكو الفرنسي أو غلطة سراي التركي، ولكن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض رسمية، حتى الآن.

وكان الأهلي قد دعم الصفوف بمدافع جديد وهو يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري على سبيل الإعارة.