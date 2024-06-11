حسام حسن يفتح النار على منتقديه: لن أستمع لكم

وسجل محمد صلاح هدفًا في الشوط الثاني لتتعادل مصر 1-1 مع مضيفتها غينيا بيساو ليتجنب فريق المدرب حسام حسن خسارته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وعقب المباراة قال حسام حسن مدرب منتخب مصر في تصريح صادم: "يوجد بعض الأشخاص يخشون من نجاح المنتخب".

وأضاف: "لن ألتفت للمشككين في قدرات الجهاز الفني أو المنتخب.. لن أستمع لهم".

وواصل حسن تصريحاته النارية قائلًا: "متى تأهلنا لكأس العالم؟ متى آخر مرة فزنا بكأس الأمم الأفريقية؟ نحن لا نواجه أنفسنا قبل أن نتحدث".

وعن تباين الأداء في المباراة قال: "كنت في قمة السعادة بالأداء حتى قبل التعادل.. لعبنا مباراة رائعة ولم يسيطر منتخب مصر على مباراة خارج أرضه طوال تاريخه كما فعل اليوم.. سيطرنا على المباراة ولنا ركلة جزاء لم تحتسب".

ويرى حسام حسن أنه "يمثل الجمهور والأشخاص المخلصين" قائلا: "سأبذل قصارى جهدي من أجل هؤلاء".