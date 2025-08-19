متغطرس للغاية.. هجوم حاد على كريستيانو رونالدو من "منافس سابق"

كتب: نور الدين ميفراني

هاجم الدولي الأوروغوياني والتر باندياني (49 سنة) النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي ووصفه بالمتغطرس وسلوكه دون المستوى.

أخبار ذات علاقة انبهر بتمثاله السعودي.. 10 صور رائعة من زيارة رونالدو لمتحفه الخاص (شاهد)

ولعب المهاجم والتر باندياني لعدة أندية منها أوساسونا وإسبانيول برشلونة خلال تواجد كريستيانو ريال مدريد رفقة ريال مدريد.

وتحدث المهاجم السابق لأوساسونا عن الحادثة التي جعلته يكوّن هذا الرأي حول قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال وقال: "جماهير أوساسونا متحمسون للغاية، وكانوا يطلقون صافرات الاستهجان ويشتمونه بمجرد دخوله للإحماء".

أخبار ذات علاقة 5 أشياء دمرت العلاقة.. لماذا انهارت صداقة كريستيانو رونالدو وبنزيما؟

وأضاف: "هذا أغضبه، و أثناء تدريبه على الركلات الحرة، كان يطلق الكرات على الجماهير.. لهذا السبب، بدأت المباراة في أجواء متوترة. خلال خطأ لصالح ريال مدريد، دفع كريستيانو زميلي خافيير كاموناس، فذهبتُ للدفاع عنه. دفعتُ كريستيانو، فسألني من أنا وكم أتقاضى من مال".

وتابع: "استمر الجدال في نفق غرفة الملابس معه ومع سيرجيو راموس. كنتُ غاضبًا جدًا، وكذلك هم، لم يُعجبني سلوكه إطلاقًا، كان شخصًا متغطرسًا. كان هدافًا رائعًا، لكن سلوكه كان دون المستوى. بعد ذلك، قال جوزيه مورينيو إنني أبحث عن دعاية مجانية، رغم أنني ألعب في دوري الدرجة الأولى منذ أحد عشر عامًا. كان الأمر مزعجًا للغاية".

ولعب المهاجم السابق لأندية ديبورتيفو لاكورونا وريال مايوركا وإسبانيول برشلونة وأوساسونا في إسبانيا وتحول للتدريب بعد اعتزاله ودرب سابقا فريق دبا الحصن الإماراتي.