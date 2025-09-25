بسبب الزمالك.. الجهاز الطبي للأهلي المصري يصدم زيزو

وجه الجهاز الطبي للنادي الأهلي المصري صدمة إلى أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، والذي تعرض لإصابة عضلية مؤخرا أبعدته عن الفريق الأحمر خلال المواجهات الأخيرة ببطولة الدوري المحلي.

وكان فريق الأهلي قد فاز على حرس الحدود، بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأحمر مباراته القادمة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم"، فإن "زيزو يحاول اللحاق بمباراة الزمالك، ولكن الجهاز الطبي رفض منحه الإذن بخوض اللقاء لعدم اكتمال شفائه بنسبة تامة".

بينما ذكر التقرير أنه "من الصعب لحاق محمد شكري وكريم فؤاد بالقمة، والجهاز الفني سيعرف من الجهاز الطبي وضع المصابين النهائي، اليوم الخميس، كما أن المغربي أشرف داري لن يلحق باللقاء، بينما محمد علي بن رمضان سيكون متواجدًا في القمة".

وكان زيزو يسعى لأن يتواجد في قمة الدوري المصري الممتاز، إذ كان سيكون اللقاء الأول بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، منذ رحيله في يونيو 2025.

ورحل زيزو عن الزمالك وانتقل إلى الأهلي يوم 6 يونيو، بعد نهاية تعاقده مع الأبيض، إلا أن الفترة التي سبقت رحيله شهدت غيابه عن صفوف الفريق.

وكانت آخر مواجهة بين زيزو وجماهير الزمالك يوم 25 مارس 2025، في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أحرز فيها هدف فوز الأبيض بنتيجة 2-1، ليغيب بعدها عن جميع المباريات حتى رحيله مع نهاية الموسم.