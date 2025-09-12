مأساة بيكيه وشاكيرا.. 3 أشياء ترعب برشلونة من علاقة لامين يامال ونيكي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

بعد شائعات الانفصال، خرج اللاعب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، مؤخراً، لنفي كل الشائعات والتأكيد على علاقتهما القوية وعلى الحب بينهما.

العلاقة الجديدة في حياة نجم برشلونة والمنتخب الإسباني صاحب الـ 18 عاماً قد تؤدي إلى استقرار عاطفي بعد جدل واسع حول علاقاته النسائية لكنها أيضاً قد تشكل أزمة جديدة في مستقبل لامين يامال.

أخبار ذات علاقة هي ملكتي.. لامين يامال يحكي عن تأثير والدته في حياته

وترعب العلاقات النسائية لنجوم الفريق برشلونة لكونها سيفاً ذا حدين بين الاستقرار والضياع، ومنها علاقة لامين يامال ونيكي نيكول التي ترعب العملاق الكتالوني لعدة أسباب نرصدها في السطور التالية:

تكرار تجربة بيكيه وشاكيرا

علاقة المدافع الإسباني السابق جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا شهدت عدة تقلبات قبل انفصالهما في النهاية.

في بداية علاقة بيكيه وشاكيرا، تأثر تركيز المدافع المميز بشكل لافت وهو ما اشتكى منه مدربه وقتها بيب غوارديولا.

وقد تؤدي علاقة يامال بنيكي نيكول لنفس المصير وتفقد النجم الشاب تركيزه على كرة القدم وفريق برشلونة.

أخبار ذات علاقة بعد اتهامها بخيانة لامين يامال.. 3 أسباب لاعتراف نيكي نيكول المفاجئ

شهرة الطرفين

يملك لامين يامال النجم الصاعد في كرة القدم شهرة كبيرة وهو نفس ما تملكه المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، وهو ما يجعلهما محط اهتمام واسع من الجماهير والإعلام والشائعات.

وسيؤدي المزيد من الشائعات حول النجم الشاب للدخول في متاهات بعيدة عن كرة القدم وقد تؤدي إلى تراجع مستواه وحماسه داخل الملعب.

رحلات السفر

تعيش نيكي نيكول في الأرجنتين، ولامين يامال في برشلونة في إسبانيا، وبالتالي سيكون النجم الإسباني مضطراً للسفر كثيراً لمرافقة صديقته.

رحلات السفر المنتظرة لنجم برشلونة تثير مخاوف إدارة ناديه من التأثير على تركيزه وجاهزيته.