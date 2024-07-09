اسم جديد.. محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة مدوية

فجر محمد رشوان ، محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم مودرن سبورت ومنتخب مصر ، مفاجأة مدوية بشأن أزمة سفر اللاعب إلى الإمارات لخوض تجربة إعارة مع الوحدة الإماراتي بدون الحصول على تصريح السفر.

وقال رشوان عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة "إم بي سي مصر 2" إن أحمد رفعت تحدث عن تعرضه لضغوط لا يتحملها بشر مؤكداً أن اللاعب الراحل أشار إلى شخصين لديهما مسؤولية عن الكرة المصرية في المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن رفعت كان يتحدث عن أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن سبورت في وقت إعارته للوحدة بجانب عبد الظاهر السقا المدير الرياضي.

وأوضح أن عبد الظاهر السقا هو الشخص الثاني الذي تسبب في الأزمة التي عانى منها أحمد رفعت وأثرت على حالته الصحية.

ورد عبد الظاهر السقا عبر نفس البرنامج مؤكداً أنه ليس مسؤولاً عن انتقال اللاعب وليس مسؤولاً عن إتمام الصفقة.

ولكن محامي اللاعب أكد مجددا أنه يملك تسجيلات تثبت تورط دياب والسقا في الأزمة التي تعرض لها اللاعب.