اتفاق رسمي بين مدافع منتخب تونس وشاختار الأوكراني

أنهى نادي شاختار دوناتسك الأوكراني مساء الثلاثاء إجراءات انتقال مدافع منتخب تونس والنادي الصفاقسي علاء غرام وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقلات اللاعبين فابريزيو رومانو.

ونشر فابريزيو رومانو تدوينة على حساباته بمنصات التواصل قال فيها إن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني أنهى اتفاقه الرسمي مع علاء غرام بتوقيع عقد انتقال في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو دون أن يتم الإعلان عن مدة العقد.

ويعد علاء غرام البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي خط الدفاع الصاعدين بقوة في الدوري التونسي، حيث خاض مع فريقه الصفاقسي خلال موسم 2023 ـ 2024 أكثر من 18 مباراة في الدوري، وسجل 4 أهداف.