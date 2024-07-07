كشف سلمان الفرج، قائد الهلال السعودي السابق، حقيقة انتقاله إلى صفوف القادسية، العائد إلى دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

وأعلن الهلال، يوم الإثنين الماضي، اتفاقه مع الفرج على فسخ العقد، الذي كان يمتد حتى صيف 2025.

ولم يشارك الفرج بصفة مستمرة مع الهلال، في الموسم الماضي، بسبب اعتماد مدربه البرتغالي خورخي جيسوس بشكل أكبر على اللاعبين الأجانب في وسط الملعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أندية القادسية، والأهلي، ونيوم، ترغب في التعاقد مع قائد الهلال السابق، في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

ونشر الفرج، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "سناب شات"، مقطع فيديو يبدو فيه بمظهر جديد.

وقال أحد المتابعين للفرج "من اللوك، نقول إنك انتقلت للقادسية؟"، ليرد اللاعب عليه بقوله: "ليس لها علاقة"، نافيا توقيعه للنادي العائد لدوري المحترفين.

ولعب الفرج، صاحب الـ34 عاما، في صفوف الهلال منذ 2008.

وحقق سلمان الفرج 21 بطولة مع الهلال على رأسها لقب الدوري السعودي 8 مرات بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين 5 مرات، والسوبر السعودي 3 مرات، وكأس ولي العهد في 3 مناسبات بخلاف تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مرتين.

أما عن مسيرته الدولية، فخاض 68 مباراة دولية، ومثل "الأخضر" في مونديال روسيا 2018، كما كان قائدا لمنتخب بلاده في مونديال قطر 2022.