بانيايا يتوج بسباق جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية
تفوق فرانشيسكو بانيايا، الفائز ببطولة العالم للدراجات النارية مرتين، على جميع منافسيه منذ البداية وحتى النهاية، ليتوج، اليوم الأحد، بسباق جائزة هولندا الكبرى، متفوقا على خورخي مارتن متسابق فريق بريما براماك ريسنج الذي أحرز المركز الثاني.
وقلص بانيايا بذلك الفارق الذي يفصله عن مارتن في صدارة الترتيب العام ببطولة العالم إلى عشر نقاط.
وبعد أن فرض بانيايا متسابق دوكاتي هيمنته خلال التجارب، وفاز بسباق السرعة على حلبة أسين، بدا متمتعا بأريحية واحتل الصدارة منذ اللفة الأولى وحتى خط النهاية، رغم الجهد الكبير الذي قدمه مارتن لتعويض تراجعه ثلاثة مراكز بسبب عقوبة.
وعوقب مارتن بالتراجع بداعي إعاقة راؤول فرنانديز خلال التجارب التأهيلية، وانطلق من المركز الخامس بدلا من الثاني.
وأنهى إنيا باستيانيني السباق في المركز الثالث، ليعزز هيمنة حضور دوكاتي على المنصة.
وأصبح بانيايا (27 عاما) أول متسابق يفوز بثلاثة سباقات متتالية في أسين، منذ أن حقق الأسترالي ميك دوهان هذا الإنجاز.
وجاء ذلك بعد أن حقق بانيايا، أمس السبت، أسرع لفة على الحلبة خلال التجارب التأهيلية، ليحقق مركز أول المنطلقين للمرة الأولى هذا الموسم.
وأنهى مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات وصاحب المركز الثالث في الترتيب العام، سباق اليوم في المركز الرابع.
واحتل مافريك بينياليس متسابق أبريليا ريسنج المركز السادس، رغم الأداء الواعد الذي قدمه في المرحلة الثانية من التجارب التأهيلية، إذ حقق ثالث أفضل زمن.
وجاء في بقية المراكز العشرة الأولى فابيو دي جيانانتونيو، وبراد بيندر، وأليكس ماركيز، وفرنانديز، وفرانكو موربيديلي.
وتعرض بيدرو أكوستا (20 عاما) لحادث تصادم في الدقائق الأخيرة من السباق.