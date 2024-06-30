بانيايا يتوج بسباق جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية

وقلص بانيايا بذلك الفارق الذي يفصله عن مارتن في صدارة الترتيب العام ببطولة العالم إلى عشر نقاط.

وبعد أن فرض بانيايا متسابق دوكاتي هيمنته خلال التجارب، وفاز بسباق السرعة على حلبة أسين، بدا متمتعا بأريحية واحتل الصدارة منذ اللفة الأولى وحتى خط النهاية، رغم الجهد الكبير الذي قدمه مارتن لتعويض تراجعه ثلاثة مراكز بسبب عقوبة.

وعوقب مارتن بالتراجع بداعي إعاقة راؤول فرنانديز خلال التجارب التأهيلية، وانطلق من المركز الخامس بدلا من الثاني.

وأنهى إنيا باستيانيني السباق في المركز الثالث، ليعزز هيمنة حضور دوكاتي على المنصة.

وأصبح بانيايا (27 عاما) أول متسابق يفوز بثلاثة سباقات متتالية في أسين، منذ أن حقق الأسترالي ميك دوهان هذا الإنجاز.

وجاء ذلك بعد أن حقق بانيايا، أمس السبت، أسرع لفة على الحلبة خلال التجارب التأهيلية، ليحقق مركز أول المنطلقين للمرة الأولى هذا الموسم.