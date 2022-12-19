بيج رامي ينفي الاعتزال ويعد بالعودة إلى مستر أولمبياد أقوى مما كان (فيديو)
تعهد ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بالعودة العام المقبل إلى مسرح مستر أولمبيا أقوى ما كان عليه في العام الحالي بعدما احتل المركز الخامس في الوزن المفتوح للرجال.
واحتل الإيراني هادي شوبان المركز الأول، بينما جاء ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر في المركز الثالث، وبراندون كيري رابعًا.
وحصل شوبان، صاحب المركز الأول، على 400 ألف دولار، بينما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فحصل كل منهما على 45 ألف دولار، وبيج رامي صاحب المركز الخامس حصل على 40 ألف دولار.
وبات شوبان أول إيراني في التاريخ يحصد اللقب، وثاني آسيوي بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.
وبدأ بيج رامي البالغ من العمر 38 عامًا كلمة مصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" بتهنئة شوبان على اللقب، لكنه وعد بالعودة للمسابقة العام المقبل أقوى مما كان، نافيًا اعتزاله كمال الأجسام.
وقال بيج رامي: "أتوجه بالشكر إلى الفائز بمستر أولمبيا وكل المحترفين الذين صعدوا على المسرح لأنهم جميعًا قدموا عروضًا قوية. مرت عليّ الكثير من الخسائر والانتصارات وفي مستر أولمبيا 2018 كنت سادسًا وحينها توقع الجميع انتهاء رامي لكني عدت أقوى وحصدت اللقب مرتين متتاليتين".
وأضاف: "لست مسؤولًا عن نفسي، لكن يوجد بلد كبير وشعب عظيم خلفي سواء في مصر أو الوطن العربي، الرياضة مكسب وخسارة لكن المهم أنني مازلت حيًا وعندي الكثير لأقدمه ويعيدني إلى مستر أولمبيا وحصد اللقب مرة أخرى لأن هذه ليست نهاية العالم".
وتابع: "عندي حماس منذ الأمس (يوم الخسارة) بأنني مازلت قادرًا على العطاء والقتال من جديد والعودة أقوى مما كنت. أشعر بالفخر بما قدمته وأنتظر الفترة القادمة رفع رأس الجماهير التي دعمتني وساندتني طوال مسيرتي لأنه يجب أن يكون هناك رامي واثنان وعشرة".
ووجه رامي كلمة لكل من انتقده عقب الخسارة قائلًا: "أتعلم من كل الانتقادات باستثناء التي تخوض في الأعراض لكني أسامح الجميع لأن ديننا الحنيف حثنا على السماح، شكرًا للجميع ولا أستطيع مواصلة مسيرتي إلا بدعم الجمهور المصري والعربي ويجب أن أكون أقوى من الأول بفضل دعائكم ويجب أن نعود العام القادم أقوى بإذن الله".