بيج رامي ينفي الاعتزال ويعد بالعودة إلى مستر أولمبياد أقوى مما كان (فيديو)

وحصل شوبان، صاحب المركز الأول، على 400 ألف دولار، بينما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فحصل كل منهما على 45 ألف دولار، وبيج رامي صاحب المركز الخامس حصل على 40 ألف دولار.

وبات شوبان أول إيراني في التاريخ يحصد اللقب، وثاني آسيوي بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.

وبدأ بيج رامي البالغ من العمر 38 عامًا كلمة مصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" بتهنئة شوبان على اللقب، لكنه وعد بالعودة للمسابقة العام المقبل أقوى مما كان، نافيًا اعتزاله كمال الأجسام.