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رياضة

بايرن ميونخ يتعاقد مع مايكل أوليسي قادمًا من كريستال بالاس

بايرن ميونخ يتعاقد مع مايكل أوليسي قادمًا من كريستال بالاس
مايكل أوليسي
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 7:13 م

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح مايكل أوليسي لمدة خمس سنوات قادما من كريستال بالاس الإنجليزي.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن بايرن سيدفع 60 مليون يورو (64.15 مليون دولار) شاملة الإضافات لجلب اللاعب (22 عاما) والمولود في لندن، إلى ملعب أليانز أرينا.

وقال أوليسي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ: "أريد أن أثبت نفسي على أعلى المستويات ومساعدة بايرن على الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب في السنوات المقبلة".

 

 

وذكرت تقارير أن العديد من الأندية كانت ترغب في الحصول على خدمات اللاعب بما فيها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد قبل أن يختار في النهاية العمل مع المدرب فينسن كومباني.

وسجل أوليسي 10 أهداف، وقدم ست تمريرات حاسمة في 19 مباراة الموسم الماضي رغم الإصابات التي طاردته.

وعلى الرغم من ولادته في إنجلترا، لعب أوليسي سبع مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما؛ نظرا لأنه ولد لأم فرنسية/جزائرية.

وتم اختياره ضمن تشكيلة فرنسا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ في يوليو تموز.

بايرن ميونخسوق الانتقالاتكريستال بالاس

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