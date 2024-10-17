رسميا.. نجم منتخب تونس يجاور بغداد بونجاح في نادي الشمال القطري

أعلن نادي الشمال القطري، رسميا أمس الخميس، تعاقده مع نجم منتخب تونس نعيم السليتي حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وحمل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا، ألوان النادي الأهلي القطري، في موسم 2023-2024، قادما إليه من الاتفاق السعودي الذي قضى فيه 4 مواسم كاملة.

ويعدّ نعيم السليتي الذي خاض أغلب مسيرته الكروية في فرنسا، واحدا من أبرز لاعبي الهجوم التونسيين، رغم أنه لم يكن من ضمن اللاعبين المدعوين لمعسكر نسور قرطاج في المباراتين الأخيرتين لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وسيكون السليتي في مقدمة خط هجوم نادي الشمال، جنبا إلى جنب مع المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الذي حل بدوره في الفريق قادما من نادي السد بعد نهاية عقده مع النادي في يونيو الماضي في أعقاب 8 أعوام قضاها في دوري قطر للمحترفين.

ويحتل نادي الشمال المركز السابع في ترتيب الدوري القطري برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، فيما يخوض مباراة الجولة السابعة أمام العربي يوم السبت.

وفي مبارياته الست، حقق الشمال انتصارين اثنين وتعادلًا وثلاث هزائم.