منافس الزمالك والترجي.. تعرّف على ملعب جوبا في جنوب السودان المرشح لاستضافة المريخ (صور)

أسدل نادي المريخ السوداني الستار على الأزمة الخاصة بالملعب الذي سيستضيف مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، باختياره ملعب جوبا في جنوب السودان، لخوض غمار البطولة الأفريقية.

ولا يلعب فريق المريخ السوداني على ملعبه بعد قرار الاتحاد الأفريقي بعدم صلاحيته، وينتظر لجنة من الكاف لتحديد صلاحية الملعب الذي يتسع لـ 7 آلاف متفرج.