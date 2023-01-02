منافس الزمالك والترجي.. تعرّف على ملعب جوبا في جنوب السودان المرشح لاستضافة المريخ (صور)
أسدل نادي المريخ السوداني الستار على الأزمة الخاصة بالملعب الذي سيستضيف مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، باختياره ملعب جوبا في جنوب السودان، لخوض غمار البطولة الأفريقية.
ولا يلعب فريق المريخ السوداني على ملعبه بعد قرار الاتحاد الأفريقي بعدم صلاحيته، وينتظر لجنة من الكاف لتحديد صلاحية الملعب الذي يتسع لـ 7 آلاف متفرج.
وحصل نادي المريخ على موافقة من جارة الهلال للعب على ملعبه "الجوهرة الزرقاء" في مباريات دور المجموعات، ولكن مجلس إدارة الهلال تراجع عن استقبال مباريات المريخ السوداني، بعد شغب جماهير الأخير في مباراة الديربي.
واختار المريخ السوداني ملعب جوبا في جنوب السودان لخوض مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، لتنتهي بذلك أزمة ملعب المريخ في البطولة.
وكانت قرعة مجموعات دوري الأبطال، قد أوقعت المريخ في المجموعة الرابعة، برفقة الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.
تعرّف على ملعب جوبا
يعد استاد جوبا ملعبًا رئيسًا لمنتخب جنوب السودان لكرة القدم، وخضع الملعب لأعمال تجديد، انتهت بنهاية العام 2022.
وبدأت أعمال البناء في ملعب جوبا، بتاريخ 5 أبريل العام 2019، وتضمنت هدم جزء من الملعب لإعادة بنائه وتطويره وزيادة سعته ومرافقه، وهذا التطوير هو جزء من مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي كلفها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
ويتسع الملعب لـ7 آلاف مشجع، ومن المقرر أن يتم توسيع الاستاد لتصل طاقته الاستيعابية إلى 19.000 متفرج.