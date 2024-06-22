المغربي جمال السلامي مدربا جديدا لمنتخب الأردن خلفا للحسين عموتة

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين المغربي جمال السلامي مدربا جديدا للمنتخب الأول لقيادته في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل وفي نهائيات كأس آسيا 2027 وذلك خلفا لمواطنه الحسين عموتة.

وأعرب الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت عن اعتزازه وتقديره العميق لعموتة، الذي من المرجح أن يتولى تدريب أحد الأندية الإماراتية الموسم المقبل.

وقال الاتحاد الأردني في بيان نشره على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المعاون من جهود وخدمات جليلة للكرة الأردنية أسفرت عن إنجاز تاريخي باحتلال المركز الثاني في كأس آسيا 2023 بقطر، إضافة للتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

وتابع البيان: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب إنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وأعلن الاتحاد الأردني أنه سيقدم المدرب الجديد لمنتخب النشامى جمال السلامي قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني له مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب حراس المرمى أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.