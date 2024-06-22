المغربي جمال السلامي مدربا جديدا لمنتخب الأردن خلفا للحسين عموتة
أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين المغربي جمال السلامي مدربا جديدا للمنتخب الأول لقيادته في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل وفي نهائيات كأس آسيا 2027 وذلك خلفا لمواطنه الحسين عموتة.
وأعرب الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت عن اعتزازه وتقديره العميق لعموتة، الذي من المرجح أن يتولى تدريب أحد الأندية الإماراتية الموسم المقبل.
وقال الاتحاد الأردني في بيان نشره على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المعاون من جهود وخدمات جليلة للكرة الأردنية أسفرت عن إنجاز تاريخي باحتلال المركز الثاني في كأس آسيا 2023 بقطر، إضافة للتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".
وتابع البيان: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب إنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".
وأعلن الاتحاد الأردني أنه سيقدم المدرب الجديد لمنتخب النشامى جمال السلامي قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني له مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب حراس المرمى أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.
وتولى عموتة (54 عاما) تدريب الأردن في يونيو حزيران 2023، وهو يحظى بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي وكأس الكونفدرالية مع الفتح الرباطي.
كما حقق العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح والدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي الموسم قبل الماضي، فضلا عن قيادته المنتخب المغربي للمحليين لإحراز لقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.
وفي المقابل يتمتع السلامي (53 عاما) بدوره بمسيرة تدريبية لافتة إذ حقق العديد من الإنجازات أبرزها لقب بطولة أفريقيا للمحليين 2018 مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع الرجاء بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.
أما مسيرته كلاعب فكانت مع الرجاء المغربي في أبرز مراحلها كما خاض 39 مباراة مع المنتخب المغربي وشارك معه في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا.