فيرمينو على رادار كورينثيانز البرازيلي
كشفت تقارير صحفية عن تواجد روبيرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي السعودي، على طاولة نادي كورينثيانز البرازيلي، لضمه في الموسم المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "UOL" البرازيلية، فقد تواصلت إدارة النادي البرازيلي مع اللاعب للتأكد من رغبته في العودة إلى بلاده وتلقي راتب أقل مما يتلقاه حاليًا مع الأهلي.
وتأتي تلك التقارير في ظل ما ذكرته أنباء عن رغبة فيرمينو بالفعل في الرحيل عن الأهلي حيث لا يشعر اللاعب بالراحة بسبب قلة مشاركاته مع الفريق، ويفاضل بين العودة إلى أوروبا أو اللعب في مسقط رأسه البرازيل.
وكان اللاعب قد تحدث مؤخرا عن مستقبله مع الأهلي، قائلًا: "أنا مستمر ولدي عقد مع النادي، وسعيد بوجودي هنا وأخطط للبقاء مع الفريق، أسعى لبذل أقصى جهد حتى أعود للمستوى الطبيعي وسترون أفضل نسخة من فيرمينو بعد فترة التوقف".
وخاض فيرمينو 17 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، منها 10 أساسيًا، مسجلًا "هاتريك" في لقاء الحزم الافتتاحي، ليغيب بعدها عن التسجيل حتى الجولة الماضية ضد الخليج.
وكان المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، قد غادر ليفربول في صفقة انتقال حر بعد تسجيل 111 هدفًا في 362 مباراة على مدار ثماني سنوات في الصيف.