فيرمينو على رادار كورينثيانز البرازيلي

كشفت تقارير صحفية عن تواجد روبيرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي السعودي، على طاولة نادي كورينثيانز البرازيلي، لضمه في الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "UOL" البرازيلية، فقد تواصلت إدارة النادي البرازيلي مع اللاعب للتأكد من رغبته في العودة إلى بلاده وتلقي راتب أقل مما يتلقاه حاليًا مع الأهلي.