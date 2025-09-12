حمدو الهوني يفجّر أزمة قوية بين الأهلي طرابلس والقادسية الكويتي

كشفت مصادر إخبارية قريبة من النادي الأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي للمحترفين عن تطورات مفاجئة في مستقبل لاعب الوسط حمدو الهوني وذلك بعد ارتباط اسمه بالتعاقد مع نادي القادسية الكويتي.

وفجر الهوني ضجة قوية في شهر أغسطس الماضي عندما أكدت مصادر عديدة أنه سافر من إيطاليا، حيث كان فريقه يخوض منافسات مرحلة التتويج في الدوري، إلى الكويت للتوقيع مع القادسية.

وخلال الأيام القليلة الماضية عادت قضية الهوني مع الأهلي طرابلس لتطفو على سطح الأحداث بعد أن قرر اللاعب الدولي العودة إلى الأهلي رغم أنه ارتبط مع القادسية.

وطلب نادي القادسية رسميًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم إرسال بطاقة انتقال حمدو الهوني ليبدأ مشواره مع النادي في الموسم الجديد، قبل أن تندلع أزمة أخرى بالتوازي مع ذلك وهي رغبة الهوني في العودة إلى الدوري الليبي والتراجع عن صفقة القادسية.

وسيكون حمدو الهوني على الأرجح محور قضية ساخنة في موسم 2025 ـ 2026 بين ناديه السابق، الأهلي طرابلس، الذي يرفض التخلي عنه ونادي القادسية الكويتي الذي حصل على توقيع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وأفادت بعض المصادر أن نادي الأهلي طرابلس توصل لاتفاق مع الهوني على العدول عن الرحيل إلى الدوري الكويتي والاستمرار مع الفريق لموسم ثان بعد أن ساهم في عودته لمنصة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين.

ويسعى أهلي طرابلس للتفاوض مع القادسية، حتى أنه قدم عرضًا بقيمة مليوني دولار للاحتفاظ بنجمه.

ولعب حمدو الهوني مع الأهلي طرابلس قبل انتقاله إلى الدوري البرتغالي ثم خاض تجربة لافتة جدا مع الترجي التونسي بين 2019 و2023 قبل انتقاله إلى نادي الوداد المغربي.

وفي يوليو 2024 جدد اللاعب الدولي الليبي العهد مع الأهلي طرابلس وخاض موسما لافتا في 2024 ـ 2025 توجه بالتتويج بلقب دوري المحترفين بجانب التأهل لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.