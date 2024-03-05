أهداف مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)
تقدم الهلال بهدفين في الشوط الأول باللقاء الذي يجمعه بنظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في إطار منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.
وتقدم ميتروفيتش أولاً للهلال في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.
ثم سجل سالم الدوسري هدفًا ثانيًا في الدقيقة 42 بعد تلقيه عرضية رائعة ليسكنها في شباك "العميد".
وتأهل الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على سباهان الإيراني بنتيجة 3-1، على أرضية استاد المملكة آرينا، في مباراة الإياب لدور الـ 16 من البطولة.
فيما اقتنص فريق الاتحاد بطاقة صعوده، بعدما فاز على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.
وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة (3-1)، مساء يوم الجمعة الماضي، في إطار الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.
ومن المنتظر أن تقام جولة الإياب بين الهلال والاتحاد، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لحسم المتأهل للدور نصف النهائي.
ومن المقرر أن يصطدم الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد، بالمتأهل من موقعة النصر السعودي والعين الإماراتي التي انتهت مباراة الذهاب بها بفوز الأخير بهدف دون ردٍ.