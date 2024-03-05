أهداف مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

تقدم الهلال بهدفين في الشوط الأول باللقاء الذي يجمعه بنظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في إطار منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم ميتروفيتش أولاً للهلال في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.

ثم سجل سالم الدوسري هدفًا ثانيًا في الدقيقة 42 بعد تلقيه عرضية رائعة ليسكنها في شباك "العميد".