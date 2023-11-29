تعيين ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًّا لنادي الهلال السعودي

تعيين ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًّا لنادي الهلال السعودي
أعلن الهلال السعودي تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًّا للنادي من بداية يناير المقبل، خلفا للمهندس عبدالله الجربوع.
وقال نادي الهلال في بيانه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن كالزادا سيبدأ مهمته رسميا بداية من يناير 2024.
ويحمل ستيف كالزادا خبرة واسعة في مجاله، إذ عمل في مناصب قيادية بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، يأتي من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.
ويعد "كالزادا" من أشهر المسوقين الرياضيين، وتزخر مسيرته المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية والتنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في برشلونة عام 2002، إلى أن تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القددم منذ عام 2019.
ويحمل كالزادا شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في إدارة الأعمال.
ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، وخلفه يحتل النصر وصافة الترتيب ولديه 34 نقطة، في حين أن الأهلي يملك 27 نقطة في المركز الثالث.