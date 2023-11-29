تعيين ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًّا لنادي الهلال السعودي

ويحمل ستيف كالزادا خبرة واسعة في مجاله، إذ عمل في مناصب قيادية بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، يأتي من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.

ويعد "كالزادا" من أشهر المسوقين الرياضيين، وتزخر مسيرته المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية والتنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في برشلونة عام 2002، إلى أن تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القددم منذ عام 2019.