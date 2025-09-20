ليس زيزو ولا تريزيغيه.. 5 أسماء يراهن عليها "فيشر" لإعادة "هيبة" الأهلي

في خطوة مفاجئة قد تغير ملامح استراتيجية النادي الأهلي المصري للمستقبل القريب، اقتربت إدارة القلعة الحمراء من حسم الاتفاق مع المدرب السويسري أورس فيشر لتولي القيادة الفنية للفريق الأول.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَ سوى تفاصيل بسيطة للإعلان الرسمي عن الصفقة التي ينتظرها جمهور الأهلي بترقب.

وبينما تنشغل الجماهير بأسماء نجوم كبار، مثل أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه"، قد تكون خطة فيشر الحقيقية بعيدة كل البعد عن الصفقات المدوية، وتعتمد بدلًا من ذلك على ثروة حقيقية داخل قائمة الفريق.

يُعرف عن فيشر، الذي قاد تجربة تاريخية مع يونيون برلين، بقدرته على بناء فرق منظمة، لكن الأهم هو تاريخه في تطوير المواهب. ففي مسيرته مع بازل السويسري، كان له الفضل في صقل موهبة غرانيت تشاكا.

هذه الفلسفة القائمة على تحويل الإمكانات إلى نجوم قد تكون ما يحتاجه الأهلي، والرهان هذه المرة قد يكون على 5 أسماء واعدة بالفعل، يمتلكها النادي ويمكن لفيشر أن يحولها إلى نواة الجيل الذهبي القادم.

1. نيج غراديشار

يمثل المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 23 عامًا، وقيمته السوقية تتجاوز المليون يورو، مشروعًا شبه مكتمل، هو ليس مجرد موهبة صاعدة، بل لاعب يمتلك الجودة وينتظر اللمسة الأخيرة من مدرب كبير.

مع فيشر، يمكن أن يتحول غراديشار إلى المهاجم الفتاك الذي يعتمد عليه الفريق، مستغلًا طوله وقدراته البدنية وقدرته على إنهاء الهجمات بقدمه اليمنى ورأسه.

2. ياسين مرعي

في قلب الدفاع، يبرز اسم ياسين مرعي (23 عامًا) كخيار استراتيجي للمستقبل، ما يميز مرعي أنه يلعب بقدمه اليسرى، وهي ميزة نادرة تمنح أي مدرب حلولًا إضافية في بناء اللعب من الخلف. يمكن لفيشر أن يطور لديه الجانب التكتيكي ليصبح قائدًا لخط دفاع الأهلي الجديد.

3. أحمد عابدين

بجانب مرعي، يمتلك الأهلي مدافعًا شابًا آخر هو أحمد عابدين (19 عامًا)، وجود ثنائي دفاعي شاب ومنسجم قد يكون أساس مشروع فيشر طويل الأمد لبناء حصن دفاعي للمستقبل.

يمثل عابدين القوة والشباب، ومع التوجيه الصحيح، قد يشكل مع مرعي ثنائية دفاعية تاريخية للقلعة الحمراء.

4. محمد عبدالله

في مركز الجناح الأيمن، يبرز اسم محمد عبدالله كأحد أصغر المواهب الواعدة في الفريق بعمر 19 عامًا فقط. يمتلك السرعة والمهارة التي يحتاجها أي فريق حديث، ومع مدرب مثل فيشر يركز على الانضباط الخططي، يمكن أن يتعلم كيفية توظيف إمكانياته لخدمة الفريق بشكل أكثر فاعلية، ليصبح سلاحًا هجوميًا لا يمكن إيقافه.

5. حمزة عبد الكريم

هو أصغر الأسماء في هذه القائمة، إذ يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، يمثل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم استثمارًا حقيقيًا للمستقبل البعيد.

قد لا يكون جاهزًا للمشاركة الفورية، لكن تحت قيادة فيشر يمكن إعداده وتصعيده تدريجيًا ليكون مهاجم الأهلي الأول خلال سنوات قليلة، وهو رهان يعكس رؤية النادي الطموحة.