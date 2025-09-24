ليس بسبب الإرهاق.. سامي الجابر يشن هجوما على لاعبي الأهلي السعودي (فيديو)

رفض سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي السابق، إلقاء اللوم على الإرهاق في خسارة لاعبي الأهلي أمام بيراميدز المصري في بطولة كأس القارات للأندية، التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة.

وأقصى بيراميدز مضيفه الأهلي السعودي بفوز 3-1، يوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات كأس القارات للأندية، ليتوج بطلاً لكأس أفريقيا–آسيا–المحيط الهادئ.

وكان ماجد الفهمي، متحدث النادي الأهلي، خرج عقب المباراة بتصريحات قوية ملقيا باللوم على اتحاد الكرة السعودي بوضعه روزنامة مضغوطة للفريق، بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين من مواجهة الكلاسيكو الأخيرة ضد الهلال التي انتهت بنتيجة "3-3"، وكيف أثرت قوتها على أداء وذهن لاعبي "الراقي".

وقال سامي الجابر في تصريحات تلفزيونية: "مسكين اتحاد الكرة السعودي فكل أزمة لأي فريق يلقيها عليه، بعد مباراة الجمعة بين الأهلي والهلال كان هناك 3 أيام راحة واستشفاء، وقد يكون الإرهاق جزءا من الخسارة ولكنّ هناك أمورا أخرى واضحة مثل انضباط تكتيكي وشراسة من بيراميدز، والقيمة السوقية لبيراميدز 22 مليون يورو، في المقابل الأهلي قيمته 173 مليون يورو، ولا أعتقد أن أحدا يعمل ضد الأندية السعودية لكي يتم الإطاحة بهم من البطولات، نظرية المؤامرة يجب أن تتوقف".

وأضاف: "ماتياس يايسله ارتكب أخطاء أمام بيراميدز، وأيضا هناك أخطاء من اللاعبين ولم يتحملوا المسؤولية أمس، ويمكن لقاء الكلاسيكو كان أهم لديهم من مواجهة بيراميدز، إذا كان الأهلي لديه 48 ساعة بين الكلاسيكو ومواجهة وبيراميدز كنت سأعذرهم وأكون معهم في المطالبة بالتأجيل، لكن كان هناك 72 ساعة للفريق ومع الفريق مدربو أحمال واستشفاء على مستوى عال، هنا المدرب أخطأ في التكتيك، وفي المقابل بيراميدز قدم عملا جبارا بفكر عال، وكرة القدم عبارة عن دروس وعمل تراكمي وقوة ذهنية وبدنية ورغبة وأيضا انضباط وهذا ما حدث مع بيراميدز ولم يحدث مع الأهلي".