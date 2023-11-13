دي ماركو يتحدث عن هدفه المذهل ويوضح هل قصد تسجيله بهذه الطريقة (فيديو)

تحدث فيديريكو دي ماركو، مدافع إنتر ميلان، عن هدفه المذهل الذي أحرزه في شباك منافسه فروسينوني، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه (2-0)، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد، بمنافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وسجل دي ماركو هدفًا رائعًا من مسافة 56 مترًا، بعدما أطلق تسديدة من بعد منتصف الملعب لحظة تقدم حارس فروسينوني، ستيفانو توراتي، من مرماه.

وقال دي ماركو في تصريحات لقناة "DAZN" بعد اللقاء، عن هدفه: "في البداية رأيت دومفريس بالجانب الآخر، ثم رأيت حارس المرمى خارج الخط وسددت، لحسن الحظ دخلت الكرة الشباك وإلا كنت سأتلقى الكثير من الإهانات من المدرجات".