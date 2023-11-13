دي ماركو يتحدث عن هدفه المذهل ويوضح هل قصد تسجيله بهذه الطريقة (فيديو)
تحدث فيديريكو دي ماركو، مدافع إنتر ميلان، عن هدفه المذهل الذي أحرزه في شباك منافسه فروسينوني، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه (2-0)، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد، بمنافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.
وسجل دي ماركو هدفًا رائعًا من مسافة 56 مترًا، بعدما أطلق تسديدة من بعد منتصف الملعب لحظة تقدم حارس فروسينوني، ستيفانو توراتي، من مرماه.
وقال دي ماركو في تصريحات لقناة "DAZN" بعد اللقاء، عن هدفه: "في البداية رأيت دومفريس بالجانب الآخر، ثم رأيت حارس المرمى خارج الخط وسددت، لحسن الحظ دخلت الكرة الشباك وإلا كنت سأتلقى الكثير من الإهانات من المدرجات".
وأضاف: "بالتأكيد هو أحد أفضل أهدافي، لم أبدأ المباراة بشكل جيد وارتكبت أخطاء، لكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث والبقاء في الصدارة".
وأتم: "حتى لو كان هناك طريق طويل لنقطعه، فمن المهم أن نكون هناك، نحن مجموعة قوية، هناك الكثير من القوة في العمق ويمكننا تغيير المراكز داخل الملعب، ونحن نواصل العمل معًا لتحقيق أهدافنا".
وبات فوز أمس هو الانتصار العاشر لإنتر في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.
وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في مختلف المسابقات، إلى31 نقطة، ليعتلي الصدارة من جديد، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه يوفنتوس.
في المقابل، توقف رصيد فروسينوني، الذي تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم في البطولة، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.