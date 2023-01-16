ردا على صفقة إندريك.. برشلونة يقترب من ضم الجوهرة الأرجنتينية جيانلوكا بريستاني

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني يمكنه أن يجني الكثير من الأموال تصل إلى 3 ملايين دولار من بيع جيانلوكا بريستاني إلى برشلونة.

كما ذكرت قناة النادي التلفزيونية أن جيانلوكا بريستاني سينتقل إلى نادي برشلونة، بعدما ظهر لأول مرة مع ناديه في دوري الدرجة الأولى بعمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، وظهر لأول مرة في كأس ليبرتادوريس ليثبت أنه أحد جواهر كرة القدم في أمريكا الجنوبية.